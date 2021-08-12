Сергей Белашко, эксперт в области политики, предположил, что Госдепартамент США подозревает Андрея Ермака, главу Офиса украинского президента, в работе на Москву, считая его «агентом спецслужб РФ».

Согласно его словам, в США ранее прибыли Дмитрий Кулеба, руководитель украинского МИД, и Ермак, чтобы провести подготовительные работы к скорому приезду в Вашингтон Владимира Зеленского, президента Украины. Политолог отметил, что многие американские высокопоставленные чиновники отказались проводить встречи с Ермаком.

Ряд американских аналитиков, приближенных к демократам, сообщили о том, что глава Офиса Зеленского может и не состоит в другой команде, но точно пытается подыгрывать ей. Белашко считает, что сложившаяся ситуация может создать значительные проблемы главе украинского государства в рамках скорых переговоров с Джо Байденом, президентом США.