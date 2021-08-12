читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Сергей Белашко, эксперт в области политики, предположил, что Госдепартамент США подозревает Андрея Ермака, главу Офиса украинского президента, в работе на Москву, считая его «агентом спецслужб РФ».

Согласно его словам, в США ранее прибыли Дмитрий Кулеба, руководитель украинского МИД, и Ермак, чтобы провести подготовительные работы к скорому приезду в Вашингтон Владимира Зеленского, президента Украины. Политолог отметил, что многие американские высокопоставленные чиновники отказались проводить встречи с Ермаком.

Ряд американских аналитиков, приближенных к демократам, сообщили о том, что глава Офиса Зеленского может и не состоит в другой команде, но точно пытается подыгрывать ей. Белашко считает, что сложившаяся ситуация может создать значительные проблемы главе украинского государства в рамках скорых переговоров с Джо Байденом, президентом США.

Вам может понравиться

В США вновь связывают «гаванский синдром» с применением Россией СВЧ-оружия

Представители службы безопасности и разведки США встретились в Вашингтоне в рамках Объединенного совета разведывательного сообщества, чтобы активизировать межведомственное расследование так называемых «аномальных инцидентов со здоровьем» (AHI), о которых сообщили сотни

Лукашенко принял американскую журналистку за «девушку из регионов»

Александр Лукашенко, белорусский лидер, в ходе пресс-конференции принял сотрудницу СМИ из Соединенных Штатов за жительницу Белоруссии. Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь главы государства, отметила, что задать свой вопрос Лукашенко пока что не

Sohu: Совместные учения в Нинся показали провал попыток Запада оторвать Россию от Китая

Совместные китайско-российские военные учения «Western Joint-2021» официально стартовали 9 августа на тренировочной базе в Нинся. В КНР это событие получило широкое освещение в ведущих СМИ. Портал Sohu отмечает, что это
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 12 августа – переменная облачность, до 20 °C | город Мытищи: погода, 12 августа – небольшой дождь, до 19 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 12 августа – переменная облачность, до 15 °C | Южно-Сахалинск: погода, 12 августа – небольшой дождь, до 17 °C | Королев: погода, 12 августа – облачно с прояснениями, до 33 °C | Подольск: погода, 12 августа – небольшой дождь, до 20 °C | Армавир: погода, 12 августа – облачно с прояснениями, до 30 °C |