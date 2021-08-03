Бывший президент СССР Михаил Горбачёв в своей статье для журнала «Россия в глобальной политике» назвал причины, из-за которых, как он считает, произошёл распад страны.

Согласно его заявлению, развалу страны способствовали два основных фактора. Он называет попытку совершения госпереворота, которая была осуществлена в августе 1991 года. За организацией этой попытки лежали реакционные силы. Горбачёв отметил, что в эти силы входило и его собственное окружение. Произошедший кризис ослабил влияние президента СССР и привёл к тому, что формирование новых союзов было сорвано.

Другим фактором является сговор руководителей России, Украины и Белоруссии, произошедший в декабре того года.

Помешать распаду страны, как считает Горбачев, можно было за счёт создания конфедеративного союзного государства. Однако Ельцин не сдержал слова.

Ранее глава Всемирного философского математического научного центра Сидик Афган заявил, что уже в 2025 году начнётся возрождение СССР. Его столицей станет город Чернигов, расположенный в центральной части Украины.