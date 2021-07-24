Глава Всемирного философского математического научного центра Сидик Афган заявил, что в 2025 году начнется процесс восстановления Советского Союза. При этом столицей новой державы станет город Чернигов, расположенный в центральной части Украины.

Математик и философ заявил, что именно Чернигову уготована роль духовного центра СССР, который возродится в совершенно новом формате. Также по его словам, к 2025 году многое изменится во всем существующем сегодня мировом порядке.

С прогнозом Сидика Афгана частично согласился российский нумеролог Григорий Кузнецов. Он заявил, что интеллект великого математика и философа является достоянием всего человечества, из-за чего он находится под охраной ЮНЕСКО. Возрождение СССР и изменение миропорядка – вполне реальные вещи, так как в ближайшее время ожидается появление новых мировых систем. Сомнения Кузнецов высказал лишь в том, что Чернигов может претендовать на роль столицы.