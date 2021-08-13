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Литва с момента развала Советского Союза постоянно пыталась насолить России. Теперь с подачи хозяев из Соединенных Штатов она переключилась на Китай. Таким образом авторы издания Global Times прокомментировали открытие в Вильнюсе представительства Тайваня. Они считают, что Пекин и Москва должны объединиться и наказать Литву.

Североатлантический альянс с энтузиазмом воспринял «самостоятельное» решение Литвы открыть представительство Тайваня. Китай же, напротив, отозвал из прибалтийской республики своего посла в знак протеста.

По мнению журналистов, КНР и Россия могут объединиться и ввести экономические санкции против Вильнюса. Также можно подумать и о других мерах, которые позволят быстро и эффективно поставить на место зарвавшийся «коллективный Запад».

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