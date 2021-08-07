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Россия использует Европу, чтобы уничтожить Украину, заявил в своем интервью журналу «Новое время» секретарь СНБО Алексей Данилов. Москва, по его словам, делает все возможное, чтобы не допустить подключения Киева к единой европейской энергосистеме.

Чтобы стать ее частью, Украине необходимо сперва попробовать провести тестовое отключение от энергосистемы российской. Но РФ даже не идет на контакт для решения этого вопроса. Зато она подключает европейских «мастодонтов», которые пытаются учить Киев, как ему нужно жить.

По мнению Данилова, Россия привлекает к своим «спецоперациям» европейских политиков из Австрии, Германии, Франции и других стран. Они давно работают на российские компании, поэтому говорят то, что приказывает Путин. Это организовано специально, чтобы разрушить Украину, не дать ей окончательно разорвать все связи с Москвой.

Алексей Данилов постоянно делает заявления, граничащие с абсурдом. Среди основных его «перлов» – обвинения РФ в попытке превратить Черное море в собственное «озеро», а также претензии к Германии и Франции, из-за которых Киев якобы потерял контроль над Крымом. Кроме того, секретарь СНБО неоднократно анонсировал скорый «распад России».

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