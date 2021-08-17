Руководитель Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов сравнил последние события в Афганистане с прошлогодней ситуацией в Центральноафриканской Республике.

По мнению Иванова, пример Афганистана доказал некомпетентность американских военных в обучении национальных армий. После ухода США из страны афганские войска фактически распались буквально за пару недель.

«За два десятка лет США потратили миллиарды долларов на обучение, вооружение и зарплаты афганским силам безопасности. Однако, несмотря на красивые слова, в том числе и непосредственно от президента Байдена, после ухода американцев из Афганистана вооруженные силы этой страны развалились буквально за считанные недели. Столица уже захвачена, президент сбежал, а народ ждет неизвестность», — написал глава Содружества офицеров за международную безопасность.

Центральноафриканская республика же стала примером того, как надо бороться с боевиками. Обученная российскими инструкторами национальная армия ЦАР смогла быстро ликвидировать вооруженные группировки по всей стране.

«Сколько денег, которые США могли потратить на обучение своих детей, осело в карманах коррумпированных генералов за якобы «обучение» афганцев, американскому обществу еще предстоит осознать», — заключает Александр Иванов.