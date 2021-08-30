Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что у него недостаточно фактов для точного ответа на вопрос о существовании инопланетных цивилизаций. Но исключать наличие жизни в какой-нибудь галактике все равно нельзя.

По словам Рогозина, инопланетянами не обязательно могут оказаться гуманоиды. Растения, бактерии, вирусы, клетки – это тоже жизнь. Впрочем, в огромной галактике вполне могут жить и разумные существа.

По словам главы Роскосмоса, человечество получить ответ на вопрос об инопланетных цивилизациях только тогда, когда найдет хотя бы одну из них. До этого момента людям остается только верить в жизнь на других планетах. И они это делают. К примеру, миссия на Марс отправлена именно для поиска жизни, а значит, и ученые, и те, кто внимательно следит за марсоходами, верят, что живые существа будут обнаружены.