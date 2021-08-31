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Глава «Офицеров России» Сергей Липовой прокомментировал недавнее видеообращение представителей партии «Ел Tipeti».

Как сообщается, некоторое время назад лидер данной казахстанской организации Нуржан Альтаев, а также глава казахстанского Союза ветеранов Мурат Мухамеджанов записали видео, в котором заявили, что российские политики намереваются захватить Казахстан. Кроме того, организация «Офицеры России» подверглась критике за жалобу президенту Казахстана о том, что права русского населения республики ущемляются. В ролике также содержались смертельные угрозы.

Отмечается, что партия «Ел Tipeti» не является зарегистрированной. По словам Липового, он удивлён роликом, и ему жаль этих двух «патриотов», которые пытаются угрожать расправой. Он заявил, что это не имеет под собой никаких оснований, а вся ситуация является провокацией, причём наглой и спланированной «режиссёрами за океаном».

Кроме того, Липовой потребовал, чтобы власти Казахстана отреагировали на этот инцидент.

О том, что казахские ветераны пригрозили депутатам Госдумы смертью, мы сообщали недавно. По их мнению, российские политики уже давно планируют осуществить захват Казахстана.

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