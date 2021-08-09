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США собирались принять в НАТО Белоруссию и Украину, чтобы превратить «серую зону» в территорию Североатлантического альянса, считает глава белорусского внешнеполитического ведомства Владимир Макей. Он также приводит соответствующее заявление экс-помощника американского президента по национальной безопасности Джона Болтона.

Напомним, что Болтон в 2019 году приезжал в Минск с рабочим визитом, в ходе которого встречался и с главой МИД, и с президентом Александром Лукашенко. Когда речь зашла о выборах, он заявил, что Соединенные Штаты ожидают, что они будут проведены справедливо и прозрачно.

Ранее о вступлении в НАТО новых государств высказалась представитель немецкого правительства Ульрика Деммер. Она заявила, что Североатлантический альянс открыт для всех, но принимать Украину он в настоящий момент не собирается. О Беларуси речь не шла вообще.

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