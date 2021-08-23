Гиперзвуковые ракеты «Циркон» получат систему сверхдальнего автоматизированного наведения на цель. Отмечается ее совместимость не только с этими боезарядами, но еще и с крылатыми «Калибрами» и «Вулканами».

Система предназначена для управления самолетами и кораблями. Она будет работать в автоматическом режиме. В ходе тестирования этой уникальной системы применялись противолодочные разведывательные воздушные машины Ту-124.

Работает она следующим образом – самолет вычисляет местонахождение цели и отправляет информацию о ней в систему. Та обрабатывает данные и выбирает наиболее подходящий способ уничтожения противника. Если целей много, сперва определяются наиболее приоритетные.

В Минобороны РФ заявляют, что испытания подтвердили эффективность работы системы. С ее помощью российские корабли смогут уничтожить целую эскадру противника в кратчайшие сроки, поэтому внедрение оборудования напрямую повлияет на повышение боеспособности флота.