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Главным событием нынешнего избирательного сезона в Петербурге стало скандальное снятие с выборов всего списка кандидатов от партии «Родина». Смольный обвиняют в предвзятости, а партию «Родина» – в некачественных подписях.

Противостояние не щадит даже авторитеты. Герой современности, социолог, побывавший в ливийском плену, Максим Шугалей также в списке «Родины».

Первый удар противостояния приняла на себя певица Татьяна Буланова. После того как чиновники Смольного стали блокировать партии возможность проводить агитацию, Буланова записала видеообращение к главе ЦИК Элле Памфиловой. Из Москвы в Петербург выехала спецкомиссия.

В отместку террком не зарегистрировал кандидата Буланову. А через несколько дней и вовсе прошло заседании комиссии, которая решила, что весь список партии не должен попасть в Заксобрание Петербурга. В Госдуму можно, а в ЗакС нельзя.

Политологи обсуждают ситуацию. Например, Сергей Марков к снятию «Родины» относится откровенно отрицательно.

«Я плохо отношусь к снятию кандидатов. Получается, что их судьба зависит не от избирателей, а от юристов. Правила сейчас слишком жесткие. Гипертрофированно жесткие. До сих пор помню, как Евгения Примакова не зарегистрировали, потому что он не указал в декларации свой старый автомобиль «Москвич», который у него в качестве хлама пылился. Нужна реформа избирательного права и уход от этого крючкотворства», – комментирует политолог.

Марков также отметил, что будучи экс-депутатом Госдумы, сам он хорошо знаком с лидером «Родины» Алексеем Журавлевым и хорошо относится к партии.

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  • Анна
  • 12.08.2021
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