После принятия польским парламентом закона Lex TVN, не имеющего ничего общего с демократией, а также обвинения США в предательстве Вашингтон может заморозить военное сотрудничество с Польшей, считает генерал Мирослав Ружаньский. Он заявляет, что Соединенные Штаты вряд ли будут осуществлять поставки своего оружия в авторитарное государство.

По словам генерала, Польша уже успела поссориться с большинством своих союзников и партнеров, что привело к практически полной потере авторитета в Североатлантическом альянсе. Теперь Варшава взялась за разрушение хороших отношений с Соединенными Штатами.

Генерал отметил, что США отлично видят, что твориться в стране. Еще президент Барак Обама сумел разглядеть в ней признаки авторитарного государства. В настоящее же время они вырисовываются все сильнее.

По мнению Ружаньского, США не захотят сотрудничать с авторитарной страной. Они могут заморозить поставки истребителей F-35 и танков «Абрамс», ракетных комплексов Patriot и прочих видов вооружения. Кроме того, в распоряжении Вашингтона имеется немало непопулярных мер, которые он задействует для возвращения Польши на путь демократии.