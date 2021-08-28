Вывод войск США из Афганистана и последовавшие за ним события являются слишком уж подозрительными. Талибам (представители движения «Талибан» – запрещенной в России террористической организации) потребовалось всего две недели, чтобы взять под контроль всю страну и одолеть правительственную армию, которую Соединенные Штаты обучали и вооружали 20 лет.

Но не только это выглядит подозрительно. Еще есть военные базы, на которых талибы нашли миллиарды боеприпасов, десятки тысяч единиц техники и миллионы автоматов, пистолетов и другого огнестрельного оружия.

Генерал-лейтенант Юрий Жданов, который представляет российскую секцию Международной полицейской ассоциации, считает, что США продумали все вышеперечисленное. Они завербовали талибов, которые длительное время содержались в тюрьме Гуантанамо, сделали их агентами ЦРУ. Вашингтон предвидел, что в Афганистане начнется хаос после вывода войск, поэтому предпринял меры для контроля ситуации заранее.

Освобожденные из тюрьмы заключенные сразу же присоединились к террористам. И не исключено, что они в скором времени выйдут на ключевые роли в движении и станут выполнять секретные задания Соединенных Штатов.