Энергетическая компания “Газпром” официально переехалаофициально переехала в Петербург. Об этом было заявлено еще в июне 2021 года, однако в проекте бюджета города появление нового источника налогов почему-то не учтено.

Зампредправления “Газпрома” Фамил Садыгов сообщил, что подсчет налоговых поступлений начнется ближе к сентябрю, когда будут определены параметры налогового режима в рамках консолидированной группы налогоплательщиков.

Стоит отметить, что переезд компании начался еще в 2005 году, а уже в 2006-м бюджет Петербурга начал стремительно расти. Губернатором тогда была Валентина Матвиенко: именно ей удалось успешно договориться с “Газпромом”.

По сравнению с Матвиенко у нынешнего губернатора Александра Беглова переговоры с инвесторами и крупными налогоплательщиками идут куда хуже. Ситуацию можно даже назвать провальной, вспомнив рекордно низкое количество заключенных соглашений на ПМЭФ в Петербурге и потерю инвестиционной привлекательности города.

Однако благодаря переезду “Газпрома” Санкт-Петербург автоматически обеспечит себе развитие внутренних рынков и восполнит утерянную перспективу инвестиционных вложений. Но кто получит от этого выгоду: город или лишь определенные лица из нового состава парламента – остается главным вопросом.