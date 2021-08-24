читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Энергетическая компания “Газпром” официально переехалаофициально переехала в Петербург. Об этом было заявлено еще в июне 2021 года, однако в проекте бюджета города появление нового источника налогов почему-то не учтено.

  1. Зампредправления “Газпрома” Фамил Садыгов сообщил, что подсчет налоговых поступлений начнется ближе к сентябрю, когда будут определены параметры налогового режима в рамках консолидированной группы налогоплательщиков.

Стоит отметить, что переезд компании начался еще в 2005 году, а уже в 2006-м бюджет Петербурга начал стремительно расти. Губернатором тогда была Валентина Матвиенко: именно ей удалось успешно договориться с “Газпромом”.

По сравнению с Матвиенко у нынешнего губернатора Александра Беглова переговоры с инвесторами и крупными налогоплательщиками идут куда хуже. Ситуацию можно даже назвать провальной, вспомнив рекордно низкое количество заключенных соглашений на ПМЭФ в Петербурге и потерю инвестиционной привлекательности города.

Однако благодаря переезду “Газпрома” Санкт-Петербург автоматически обеспечит себе развитие внутренних рынков и восполнит утерянную перспективу инвестиционных вложений. Но кто получит от этого выгоду: город или лишь определенные лица из нового состава парламента – остается главным вопросом.

 

 

 

 

Вам может понравиться

ZALA Aero приступила к созданию российского морского беспилотника-камикадзе

Никита Хамитов, представитель ZALA Aero, отметил, что в компании приступили к созданию первого в РФ морского дрона-камикадзе. Согласно его словам, еще до получения требований к технике от заказчика специалисты предприятия

Меркель принудит Зеленского выполнить Минские договоренности и не мешать запуску «СП-2»

Политологи считают, что Ангела Меркель, канцлер ФРГ, попытается вынудить Владимира Зеленского, украинского лидера, выполнить все Минские договоренности и перестать саботировать запуск «Северного потока – 2». В СМИ напоминают, что Меркель

В Китае рассказали, чем грозят Западу российско-белорусские учения “Запад-2021”

Журналисты китайского издания «Жэньминь жибао» заявили, что учения «Запад-2021», которые осенью проведут Россия и Белоруссия, являются ответом на постоянные провокации со стороны Запада. Учений начнутся 10 сентября и закончатся 16
  • Анна
  • 24.08.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 24 августа – облачно с прояснениями, до 13 °C | город Мытищи: погода, 24 августа – пасмурно, до 16 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 24 августа – переменная облачность, до 21 °C | Южно-Сахалинск: погода, 24 августа – облачно с прояснениями, до 20 °C | Королев: погода, 24 августа – небольшая облачность, до 25 °C | Подольск: погода, 24 августа – переменная облачность, до 18 °C | Армавир: погода, 24 августа – пасмурно, до 27 °C |