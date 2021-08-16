В 1944 году Япония намеревалась всех своих противников заразить чумой. Она разработала бактериологическое оружие под названием «системы Исии», которое собиралась использовать в ходе Второй мировой войны.

Российская ФСБ рассекретила материалы, включающие в себя допросы главнокомандующего Квантунской армии Отодзо Ямады. Он рассказал, что после вступления в эту должность в 1944 году одобрил проект создания бактериологической бомбы. Это оружие представляло собой керамический корпус, который доверху наполнялся чумными блохами.

Взрыв такого необычного в то время боезаряда осуществлялся на высоте около 50-100 метров. Благодаря этому блоки разлетались по обширной территории и могли заразить большое количество людей.

Изобретателем такой бомбы стал Сиро Исия, который возглавлял 731-й отряд. Он занимался опытами над пленными военнослужащими из СССР и Южной Кореи, испытывал на них бактерии чумы, холеры, сибирской язвы и других страшных заболеваний. Над пленными проводили эксперименты до тех пор, пока они не умирали в ужасных муках. Тех же, кто несмотря на воздействие бактериологического оружия выживал, просто добивали.

В лабораториях отряда 731, согласно рассекреченным документам, умерло как минимум 3 тысяч человек. Впрочем, многие альтернативные источники заявляют, что погибших было не меньше 10 тысяч.