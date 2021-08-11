На сайте ФСБ появились архивные материалы о карательном батальоне «Варяг», в котором среди прочих служили и советские военные. Он был создан в 1941 году при непосредственном участии Михаила Семенова – офицера императорской армии, сбежавшего за границу.

В карательное подразделение набирали советских военнопленных, которые соглашались пройти обучение в Зандере, где находился центр подготовки агентов разведывательных команд Цеппелин. Их сразу делили на роты по национальностям. Так, в батальон входили украинцы и русские, кавказцы и донские казаки, военнопленные из Средней Азии.

ФСБ РФ получила материалы о «Варяге» в ходе изучения дела Григория Бурбело. Он входил в украинскую роту и воевал в составе батальона в Югославии, где в 1944 и 1945 годах проводились карательные операции против партизан.