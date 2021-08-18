Противокорабельные ракеты Х-35У окончательно интегрировали с фронтовыми бомбардировщиками Су-34, сообщают представители главного военного ведомства. Они отмечают, что процесс испытаний был долгим, но он позволил добиться успеха.

Тестовые запуски ракет Х-35У производились много раз, причем конструкторы выбирали для этой цели разные погодные и природные условия. Окончательные испытания были успешно пройдены на Дальнем Востоке, после чего было принято решение о принятии связки на вооружение.

Ракеты Х-35У представляют собой противокорабельные боезаряды, которые оснащены комбинированной системой самонаведения. Они могут нанести серьезные повреждения крупному авианосцу или эсминцу, а также уничтожить фрегат или корвет, другой боевой корабль. Процесс их интеграции с бомбардировщиком Су-34 начался еще в 2018 году.