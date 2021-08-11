читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Французская 155-миллиметровая гаубица CAESAR всего одним снарядом поразила сразу два российских танка. Впрочем, произошло это лишь в 3D-видеоролике, который призван разрекламировать новое орудие ВС Франции.

На записи показано, как две враждующие армии, по традиции отмеченные синим и красным цветами, сходятся в кровопролитном сражении. Затем все внимание уделяется гаубице, которая с помощью роботизированных модулей сперва наводит оружие на цель, а затем открывает огонь и уничтожает сразу две единицы вражеской бронетехники.

Разработчики гаубицы уверены, что смогут воплотить свой замысел в реальность. Они заявляют, что роботизированные системы будут анализировать ситуацию на поле боя, выбирать удобный момент для атаки и наносить удар, позволяющий одним боезарядом поражать две цели.

Вам может понравиться

Шойгу перечислил символы России, на которые никто не имеет права посягать

Оперный исполнитель Федор Шаляпин, космонавты Валентина Терешкова и Юрий Гагарин, а также поэты Андрей Вознесенский и Роберт Рождественский – это символы России, посягать на которые не имеет права никто, заявил

Конструктор перечислил ключевые преимущества истребителя Су-75 Checkmate

Главный конструктор нашумевшего на выставке МАКС-21 истребителя Су-75 Checkmate Михаил Стрелец рассказал о главных преимуществах своего детища перед существующими аналогами. Он особо выделил способности самолета вести сетецентрический бой и наносить

Глава МИД РБ: США намеревались расширить НАТО за счет Беларуси и Украины

США собирались принять в НАТО Белоруссию и Украину, чтобы превратить «серую зону» в территорию Североатлантического альянса, считает глава белорусского внешнеполитического ведомства Владимир Макей. Он также приводит соответствующее заявление экс-помощника американского
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 11 августа – небольшая облачность, до 23 °C | город Мытищи: погода, 11 августа – пасмурно, до 23 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 11 августа – небольшая облачность, до 15 °C | Южно-Сахалинск: погода, 11 августа – переменная облачность, до 18 °C | Королев: погода, 11 августа – переменная облачность, до 34 °C | Подольск: погода, 11 августа – облачно с прояснениями, до 22 °C | Армавир: погода, 11 августа – пасмурно, до 29 °C |