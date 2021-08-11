Французская 155-миллиметровая гаубица CAESAR всего одним снарядом поразила сразу два российских танка. Впрочем, произошло это лишь в 3D-видеоролике, который призван разрекламировать новое орудие ВС Франции.

На записи показано, как две враждующие армии, по традиции отмеченные синим и красным цветами, сходятся в кровопролитном сражении. Затем все внимание уделяется гаубице, которая с помощью роботизированных модулей сперва наводит оружие на цель, а затем открывает огонь и уничтожает сразу две единицы вражеской бронетехники.

Разработчики гаубицы уверены, что смогут воплотить свой замысел в реальность. Они заявляют, что роботизированные системы будут анализировать ситуацию на поле боя, выбирать удобный момент для атаки и наносить удар, позволяющий одним боезарядом поражать две цели.