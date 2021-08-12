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Запад тратит огромные деньги на создание новых видов вооружений и усиление армий, однако Китай и Россия уже совсем скоро обойдут его в данной сфере, пишут журналисты французского издания Meta-defense. Они поясняют, что НАТО зациклился на технологичности оружия, но она в итоге оказалась одной из главных проблем.

Авторы публикации заявляют, что Россия и Китай обойдут Североатлантический альянс уже в ближайшее десятилетие. И это при том, что НАТО тратит на военные цели в шесть раз больше, чем КНР и РФ вместе взятые.

В качестве примера бесплодной веры в технологии французские журналисты привели истребитель F-35, в разработку которого были вложены огромные средства. Главной целью была «пассивная невидимость» самолета, однако в распоряжении России уже сейчас имеются комплексы противовоздушной обороны, которые легко обнаруживают стелс-истребители. Следовательно, деньги были выделены впустую.

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