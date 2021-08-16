Будущее морской навигации в настоящий момент во многом, если не во всем, зависит от действий Москвы. Россия спустя три десятилетия вновь продемонстрировала, что достойна статуса великой морской державы и способна нарушить достигнутый с 90-х годов прошлого столетия баланс в отдельных регионах, пишет автор издания Foreign Affairs Анджела Стент.

Она поясняет, что Россия даже после развала СССР и окончания холодной войны удерживала свои позиции в Черном море, которое считает своей тихой и безопасной гаванью. В последние годы она все смелее выходит и в Средиземное море, причем если раньше эти выходы представляли собой следование из пункта «А» в пункт «Б», то в 2021 году РФ провела масштабные учения, которыми напугала АУГ Великобритании.

При всем этом Россия продолжает наращивать свой военно-морской потенциал, поэтому можно ожидать, что она доберется и до других уголков Мирового океана.

В Черном море за ней внимательно наблюдают Румыния и Болгария, пишет автор публикации, перевод которой представлен порталом “ПолитРоссия”. Кроме того, в этом регионе имеется еще и Турция, но о ней разговор пойдет отдельно.

Анкара имеет возможность давить на РФ, когда ей это нужно. Ведь именно Турция определяет, пускать или пускать в Черноморский регион американские и натовские корабли. После 2016 года, когда РФ оказала неоценимую помощь Эрдогану в предотвращении переворота, отношения между странами вышли на новый уровень, но ненадолго.

В 2020 году грянул скандал, связанный с покупкой у России зенитно-ракетных комплексов С-400. США сразу же ввели санкции против Турции и нашли инструмент давления на нее, чтобы склонить к сотрудничеству против РФ. Пока Эрдоган сопротивляется, не желая портить отношения с президентом России Владимиром Путиным, но точно сказать, сколько он еще продержится, не может никто.