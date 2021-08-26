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На встрече с Джо Байденом Владимир Зеленский попытается «очаровать» американского лидера, но у него ничего не получится, уверены эксперты издания Forbes. Они написали, что не ждут от этих переговоров каких-либо прорывных решений.

Президент Украины Зеленский намерен пообщаться с Байденом о «Северном потоке-2», а также об «агрессии России». Кроме того, ему хотелось бы попросить еще денег для страны. Но скорее всего ни одно из обсуждений не будет удачным для украинского лидера.

Эксперт Кеннет Рапоза пишет, что страсти по Украине в США давно утихли, поэтому никто не будет выполнять любые капризы Зеленского. С «Северным потоком-2» вопросу уже решен, газопровод в скором времени будет запущен в эксплуатацию. О «российской агрессии» США знают гораздо больше, чем Зеленский, так как придумали ее сами. А вот для получения финансовой поддержки Украине придется доказать, что она уже перестала быть «черной дырой» для денег. Сделать это у президента-телезвезды тоже не получится, уверен эксперт.

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