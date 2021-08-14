С 19 по 27 июля на французском аэродроме в Гростенкине прошли учения Североатлантического альянса, в которых задействовали подразделения связи. Военнослужащие из Германии и Франции, которые исполняли роль условного врага, должны были глушить сигналы радиостанций американцев и блокировать общение между наземными и воздушными силами.

Именно на этих учениях всплыла серьезная проблема. Средства РЭБ «противника» практически без усилий заблокировали связь, что заставило Пентагон задуматься о поиске альтернативы. Ведь в распоряжении РФ, которую Вашингтон называет главным своим врагом, имеются еще более мощные и современные системы радиоэлектронной борьбы.

Журналист издания Forbes Дэвид Экс, публикацию которого перевел портал «ПолитРоссия», рассказал, что было принято решение перейти на устаревшие средства связи – коротковолновые радиостанции. Их, по словам эксперта, невозможно заглушить, что позволяет гарантировать бесперебойную связь на поле боя. При этом оборудование для подобных систем обходится гораздо дешевле при весьма высокой надежности.

По словам эксперта, HF-станции, в отличие от дециметровых или метровых, не способны передавать большое количество информации. Однако они могут использоваться в качестве резервных систем связи. При этом Пентагон рекомендует своим военным постоянно менять частоты, чтобы исключить воздействие на оборудование систем РЭБ.