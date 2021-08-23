Российским путешественникам, которые хотели бы посетить Финляндию, придется подождать до 19 сентября. Именно до этой даты правительство страны продлило запрет на въезд для туристов из стран, не входящих в Шенгенскую зону.

В настоящий момент попасть из России в Финляндию могут только родственники граждан страны, студенты, лица, уже оформившие вид на жительство, а также владельцы домов и квартир. Всем остальным придется подчиниться запрету.

Напомним, что в июле Финляндия, которая не пускала в свою страну вообще никого, все-таки разрешила въезд жителям стран Шенгенской зоны. Однако для пересечения границы необходимо иметь в своем распоряжении сертификат о вакцинации любым из препаратов, одобренных регулятором ЕС или Всемирной организацией охраны здоровья.