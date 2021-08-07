Недавно на Netflix вышел комедийный боевик «Последний наёмник», главную роль в котором исполнил Жан-Клод Ван Дамм.

В центре сюжета кинофильма – агент секретной службы, уже ушедший в отставку. Его роль исполняет Ван Дамм. Он находится на отдыхе, но в какой-то момент ему приходится возвратиться на родину, так как его сына ложно обвинили в торговле наркотиками и оружием. Герою приходится спасать своего опального отпрыска.

Многие критики пришли к выводу, что фильм получился ностальгическим, также была отмечена самоирония Ван Дамма. Не обошли вниманием критики и красоту декораций и локаций. Известно, что большая часть фильма снималась на Украине.

Всего за несколько дней, прошедших после начала премьеры, «Последний наёмник» вошёл в топ-5 самых просматриваемых фильмов в ряде стран, в том числе в России, США, Германии и Франции.

В Сети недавно был опубликован новый трейлер фильма “Веном 2”. Как отмечается, премьера фильма должна состояться в сентябре.