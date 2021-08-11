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В одном из барнаульских медицинских учреждений врачи продавали сертификаты о получении прививки от коронавирусной инфекции.

Отмечается, что в поликлинике №14 работниками правоохранительных органов были проведены обыски. В рамках мероприятия удалось выявить факт продажи документов о прохождении вакцинации сотрудниками медучреждения. В полиции пока не стали заводить уголовное дело на медиков. Представители управления МВД России по Алтайскому краю все еще не прокомментировали данную информацию.

В СМИ напоминают, что в прошлом месяце в данном российском регионе была введена обязательная вакцинация для ряда категорий граждан. Речь идет о сотрудниках соцзащиты, заведений общепита, образовательных и медицинских учреждений и организаций ЖКХ. Поставить прививку от коронавируса необходимо также росгвардейцам, спасателям и полицейским.

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