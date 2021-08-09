Ракета Meteor класса «воздух-воздух» увеличенной дальности может стать реальной угрозой для российского истребителя пятого поколения Су-57. У этого боезаряда весьма богатая история, в ходе которой он то снимался с производства, то вновь совершенствовался. Но в 2024 году он уже точно должен поступить на вооружение европейских самолетов Eurofighter Typhoon и американских палубных истребителей F-35B, используемых на британских авианосцах.

На днях успешно завершились испытания этой ракеты, которые вызвали недоумение у экспертов. Специалисты заявили, что многие европейские государства, а также Таиланд, Катар, Египет, Индия давно используют этот боезаряд. Поэтому новым назвать его точно нельзя.

Аналитики поясняют, что разработка ракет Meteor стартовала в Швеции в 1984 году. Компания Saab Dynamic разрабатывала ее для собственных ВВС, однако после завершения холодной войны интерес к «Метеору» сильно поутих.

Восстановление производства приходится на 2001 год, когда Испания, Франция, Германия, Швеция, Великобритания и Италия создали производственное объединение MBDA. Оно поставило цель создать ракету воздушного базирования большой дальности и уже в 2006 году начало испытания.

По неизвестным причинам они затянулись еще на 7 лет, а затем и еще на восемь. До испытаний, на которых разработчики устраняют имеющиеся ошибки, добрались только в текущем году. Но и это еще не все. На вооружение ракета будет принята не раньше 2024-го. И это несмотря на ее успешное использованием многими государствами.

Риски для Су-57 кроются как раз в большой дальности полета ракеты “Метеор”. Все дело в том, что российский истребитель, способный проводить атаки с дальних расстояний, вполне может попасть под ответный удар новым боезарядом. Кроме того, ПРВД боезаряда обеспечивает его маневрирование в полете, что позволяет задействовать Meteor для охоты на высокоманевренный Су-57.