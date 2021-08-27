читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Глава Минобороны Сергей Шойгу в российских контактах с талибами (представители движения «Талибан» – запрещенной в РФ террористической организации) отвечает за безопасность, уверен политолог-востоковед Евгений Сатановский. Он считает, что если афганские радикалы откажутся контактировать с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, им придется иметь дело с Шойгу.

По мнению эксперта, Минобороны не просто наблюдает за общением с талибами, а готовит методы силового воздействия на них. В отношениях с террористами никогда и ни в чем нельзя быть уверенным, поэтому Шойгу контролирует все контакты и отслеживает даже малейшие угрозы безопасности.

Захват «Талибаном» власти в Афганистане, считает Сатановский, угрожает Китаю, Индии и целому ряду других государств. Под угрозой находится и Россия, но она делает все возможное, чтобы контролировать ситуацию.

Вам может понравиться

Украине так и не удалось “уйти от совковости” на параде в честь Дня Независимости

Перед празднованием Дня Независимости Киев заявил, что серьезно намерен «уйти от совковости», то есть окончательно распрощаться с советским прошлым. Однако попытка не удалась. Нет, парад действительно проводился по «стандартам НАТО»,

“Угнанный” украинский самолёт в Кабуле выкупили богатые афганские беженцы

Украинский самолёт, который был, как заявлялось ранее, угнан в Кабуле, в действительности был продан. Об этом рассказало издание «Страна.ua» со ссылкой на несколько Telegram-каналов, а также источники в авиационных кругах.
  • Анна
  • 25.08.2021
  • читать 1 минуту

NetEase: Россия застала США врасплох военным ответом на санкции

Главная цель американских санкций, вводимых в отношении России – уничтожить ее экономику. Однако Москва неоднократно доказывала, что способна выживать в подобных условиях. Кроме того, она регулярно отвечает на санкции, нанося
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 27 августа – пасмурно, до 15 °C | город Мытищи: погода, 27 августа – пасмурно, до 22 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 27 августа – переменная облачность, до 17 °C | Южно-Сахалинск: погода, 27 августа – небольшой дождь, до 21 °C | Королев: погода, 27 августа – облачно с прояснениями, до 30 °C | Подольск: погода, 27 августа – переменная облачность, до 22 °C | Армавир: погода, 27 августа – облачно с прояснениями, до 30 °C |