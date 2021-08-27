Глава Минобороны Сергей Шойгу в российских контактах с талибами (представители движения «Талибан» – запрещенной в РФ террористической организации) отвечает за безопасность, уверен политолог-востоковед Евгений Сатановский. Он считает, что если афганские радикалы откажутся контактировать с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, им придется иметь дело с Шойгу.

По мнению эксперта, Минобороны не просто наблюдает за общением с талибами, а готовит методы силового воздействия на них. В отношениях с террористами никогда и ни в чем нельзя быть уверенным, поэтому Шойгу контролирует все контакты и отслеживает даже малейшие угрозы безопасности.

Захват «Талибаном» власти в Афганистане, считает Сатановский, угрожает Китаю, Индии и целому ряду других государств. Под угрозой находится и Россия, но она делает все возможное, чтобы контролировать ситуацию.