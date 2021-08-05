С 17 по 19 сентября в России пройдут выборы в Заксобрание Петербурга и Госдуму. Многие кандидаты уже зарегистрированы в качестве участников грядущей гонки. Но депутат ЗакСа и член партии «Яблоко» Борис Вишневский не в их числе.

Ему отказали из-за неполного пакета документов, хотя он утверждает, что решение избирательной комиссии политически мотивировано. При этом отсутствие нужных документов он не комментирует. Ранее стало известно, что с предвыборной гонки снялся еще один оппозиционный кандидат – Максим Резник. Сейчас он под домашним арестом по делу о наркотиках.

Журналисты издания «Наша Версия на Неве» взяли комментарий по этому поводу у бизнесмена Евгения Пригожина. По данным некоторых СМИ, Резник решил уйти из-за противостояния с предпринимателем.

Пригожин сказал, что выборы должны быть честными и справедливыми. Особенно, на региональном уровне.

«Я считаю, что выборы должны быть честными… Федеральная власть на выборах всех уровней требует открытости, прозрачности и справедливости, а когда речь идет о выборах регионального уровня, то это важно вдвойне», – уверен предприниматель.

Он также отметил, что «шершавые» депутаты поддерживают политическую конкуренцию и не дают расслабиться региональному руководству.

«Не будет шершавых депутатов – часть региональных руководителей вообще уснет. Хотя лично я к Вишневскому симпатии не испытываю. У меня на вишню аллергия», – подытожил Пригожин.