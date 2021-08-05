читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

С 17 по 19 сентября в России пройдут выборы в Заксобрание Петербурга и Госдуму. Многие кандидаты уже зарегистрированы в качестве участников грядущей гонки. Но депутат ЗакСа и член партии «Яблоко» Борис Вишневский не в их числе.

Ему отказали из-за неполного пакета документов, хотя он утверждает, что решение избирательной комиссии политически мотивировано. При этом отсутствие нужных документов он не комментирует.  Ранее стало известно, что с предвыборной гонки снялся еще один оппозиционный кандидат – Максим Резник. Сейчас он под домашним арестом по делу о наркотиках.

Журналисты издания «Наша Версия на Неве» взяли комментарий по этому поводу у бизнесмена Евгения Пригожина. По данным некоторых СМИ, Резник решил уйти из-за противостояния с предпринимателем.

Пригожин сказал, что выборы должны быть честными и справедливыми. Особенно, на региональном уровне.

 «Я считаю, что выборы должны быть честными… Федеральная власть на выборах всех уровней требует открытости, прозрачности и справедливости, а когда речь идет о выборах регионального уровня, то это важно вдвойне», – уверен предприниматель.

Он также отметил, что «шершавые» депутаты поддерживают политическую конкуренцию и не дают расслабиться региональному руководству.

«Не будет шершавых депутатов – часть региональных руководителей вообще уснет. Хотя лично я к Вишневскому симпатии не испытываю. У меня на вишню аллергия», – подытожил Пригожин.

Вам может понравиться

Сатановский предупредил о подготовке НАТО к нападению на РФ

Евгений Сатановский, военный эксперт из РФ, считает, что Североатлантический альянс готовится к осуществлению очередных провокаций против России, после которых может начаться война. Согласно его словам, западные страны продолжают увеличивать военное

Бывший посол США в РФ Макфол извинился за хвастовство большим домом

Майкл Макфол, бывший американский посол в РФ, решил извиниться за то, что во время личной переписки похвастался огромным особняком и заработком до 1 000 000 долларов в год. Отмечается, что

Эксперт рассказал, что произойдет при решении Украины возобновить прямые поставки газа из России

Игорь Юшков, российский аналитик, во время беседы с журналистами отметил, что у РФ не возникнет никаких проблем, если Украина решит возобновить прямые поставки российского газа. Ранее Алексей Миллер, глава «Газпрома»,
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 5 августа – небольшая облачность, до 20 °C | город Мытищи: погода, 5 августа – облачно с прояснениями, до 23 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 5 августа – облачно с прояснениями, до 17 °C | Южно-Сахалинск: погода, 5 августа – небольшой дождь, до 22 °C | Королев: погода, 5 августа – облачно с прояснениями, до 32 °C | Подольск: погода, 5 августа – переменная облачность, до 23 °C | Армавир: погода, 5 августа – переменная облачность, до 33 °C |