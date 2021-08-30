По отношению к Китаю Соединенные Штаты применяют ту же тактику, что и против России. Под видом защиты от «китайской угрозы» они поставляют соседям КНР свои боевые самолеты и другую технику, стремясь максимально окружить своего главного конкурента. Подробности об этом пишет издание EurAsian Times.

Сейчас Вашингтон снабжает оружием Тайвань, Индию и Японию, которые якобы могут пострадать от «китайской агрессии». При этом столь широкие жесты он делает отнюдь не бесплатно. К примеру, Тайвань уже выложил 23 миллиарда долларов за последние 11 лет на покупку техники. Благодаря таким вот партнерам оборонная промышленность Соединенных Штатов никогда не знает недостатка в заказах, пишут авторы публикации.

Тайвань покупает у США истребители F-16, которые недавно были подвергнуты глубокой модернизации, Япония тратит деньги на приобретение новейших самолетов 5 поколения F-35, а Индия обзаводится противолодочными P-8I Neptune. Таким образом Вашингтон не только успешно торгует оружием на запугивании азиатских государств, но еще и окружает Китай крупными соединениями современной воздушной техники.