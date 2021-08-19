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Массированный удар по США баллистическими ракетами может стать для них смертельным. А все потому, что противоракеты GBMD уже не способны справляться со своей основной функцией – защищать страну от ядерных атак.

Представители Пентагона обеспокоены появлением у России ракет «Авангард» и «Сармат». Именно эти боезаряды они видят в роли своеобразных «могильщиков» Соединенных Штатов. И объясняют причины своей обеспокоенности.

Все дело в том, что система противоракетной обороны, включающая в себя несколько десятков боеприпасов GBMD и расположенная в штате Калифорния и на Аляске, способна уничтожать только устаревшие МБР. Они летят по прямой, поэтому перехватить их не составляет никакого особого труда.

Российские же «Сарматы» с «Авангардами» наделены опасной особенностью. Они направляются к цели по непредсказуемой траектории, а также могут изменять направление полета уже после пуска. Поэтому их просто невозможно перехватить. На последних испытаниях, которые проводились совсем недавно, GBMD сумели сбить лишь 50 процентов целей. Когда речь идет об ядерном оружии, это очень мало, так как вторая половина ракет вполне может стереть страну с лица земли.

«Москва обошла США по ряду боевых технологий. Потенциалов национальной системы противоракетной обороны недостаточно для частичного снижения потенциального ущерба в случае начала третьей мировой войны. В MDA считают, что тут нужен другой подход», – заявили представители Пентагона.

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