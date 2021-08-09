Франция намерена построить боевой корабль, который заменит гордость ее флота – авианосец «Шарль де Голль». Об этом пишет американское издание The National Interest со ссылкой на французского министра обороны Флоренс Парли. Перевод публикации представляет портал Discover24.

В настоящий момент идет только исследовательский период, в ходе которого определяется внешний облик будущего корабля, размещение на его палубе самолетов и другие детали. Точно известно, что на авианосце, который прослужит Франции до 2080 года, будут размещены истребители, которые сейчас разрабатываются в тесном сотрудничестве с ФРГ.

«Шарль де Голль»: достижения и проблемы

Авианосец «Шарль де Голль», который уже четверть века ходит под французским флагом, имеет водоизмещение в 42 тысячи тонн. В действие он приводится с помощью сразу двух атомных реакторов.

Основное вооружение корабля – это ракеты Aster 15 и Mistral. Кроме того, на борту располагается восемь 20-миллиметровых пушек, предназначенных для нанесения точечных ударов. Самолеты стартуют с паровой катапульты С-13, которая применяется и на некоторых авианосцах Соединенных Штатов.

Майкл Пек сразу поясняет, что катапульта – это единственное сходство с американскими авианосцами, которые превосходят единственный французский корабль такого типа по всем параметрам. Однако «Шарль де Голль» вполне справляется с возложенными на него задачами.

Автор отмечает, что Франция, несмотря на проблемы после Второй мировой войны, все еще считает себя империей, а по сути, и остается ею, так как до сих пор владеет несколькими островами в Тихом и Индийском океане, в Южной Америке и Карибском бассейне. Авианосец помогает ей поддерживать имперские амбиции и участвовать в боевых операциях на Ближнем Востоке и в Африке.

Автор приводит высказывание эксперта Майкла Шуркина, который считает, что у Франции давно нет профессиональной армии. В основном это лишь экспедиционные силы, которые удерживают власть над колониями, периодически наводя там порядок. Наличие авианосца делает их более солидными и позволяет иногда встревать в конфликты, подобные иракскому или сирийскому.

Шуркин также отмечает, что «Шарль де Голль» – слабый авианосец в сравнении с американскими кораблями, но его проблема не в этом. А в том, что он всего один.

Новый авианосец не решит проблему

Сейчас Франция намеревается строить еще один корабль, однако, по словам Пека, это не решит проблему. Новый авианосец заменит «Шарля де Голля», а значит, по-прежнему будет бороздить океанские просторы в одиночку. Впрочем, если конструкторы решат разработать новые реакторы, которые помогут сделать корабль более мощным, чем его предшественник, а также дополнят его инновационными технологиями, то ситуация может измениться к лучшему и Франция сможет по-прежнему поддерживать имперское реноме.