Эмма Стоун, исполнительница главной роли в фильме «Круэлла», подписала договор об участии в съёмках сиквела.

Информация о том, что планируется продолжение, появилась ещё в то время, когда первый фильм находился в прокате. Однако официальных комментариев о сиквеле не было, как и сведений о том, примет ли Стоун участие в продолжении.

Первый фильм, несмотря на сложности, связанные с пандемией коронавируса, заработал в прокате 220 миллионов долларов. При этом на производство фильма было затрачено около 100 миллионов долларов.

Выйдет ли фильм только в кинотеатрах или также на платформе Disney+, на данный момент неизвестно. Ранее, как сообщалось, Стоун хотела подать в суд против Disney из-за гонораров первого фильма, так же, как и Скарлет Йоханссон недавно. Но теперь, учитывая согласие на работу над сиквелом, ясно, что договор актрису устраивает.

Ранее мы сообщали о том, что Скарлетт Йоханссон подала в суд на Disney из-за фильма “Чёрная вдова”. Она заявила, что недополучила гонорар, так как в контракте не учитывался показ фильма на онлайн-платформе Disney+.