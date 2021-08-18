Представитель Межгосударственного авиационного комитета рассказал изданию «Газета.Ru» о возможной причине крушения военно-транспортного самолета Ил-112В. Источник считает, что катастрофа произошла из-за сбоя в работе системы пожаротушения двигателя.

Эту версию подтверждают и в Ространснадзоре. Глава комиссии по гражданской авиации Общественного совета ведомства Олег Смирнов заявил, что отказ данной системы является главной загадкой катастрофы.

По его словам, на Ил-112 установлена точно такая же система пожаротушения, как и на всех современных самолетах. Она предполагает запуск в три этапа. На первом и на втором из них выполняется автоматическое срабатывание. Третью очередь запускает уже экипаж, используя специальную кнопку.

Смирнов также заявил, что с момента возгорания мотора до падения самолета прошло всего 45 секунд. Это критические короткий промежуток времени, за который даже самые опытные летчики не могут выполнить все требуемые действия для предотвращения катастрофы.