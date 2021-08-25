В честь 30-летия независимости Украины властями был организован масштабный парад, состоявший из двух частей: наземная часть состоялась в Киеве, а морская – в Одессе. Эксперты оценили показанную на них военную технику.

Отмечается, что в военном шествии участвовало рекордное число боевых машин. В военном ведомстве страны отметили, что их оказалось в 1,5 раза больше, чем в ходе парада, проведенного три года назад. На этом торжественном мероприятии были замечены РСЗО «Град», бронеавтомобили «Козак-2», ЗРС «Бук» и «Тор», а также орудия «Мста-Б» и «Гиацинт». Минобороны Украины продемонстрировало новейшую ракетную установку «Нептун», турецкие ударные БПЛА Bayraktar TB2 и танки «Оплот».

Зрители смогли также увидеть как украинскую, так и натовскую боевую авиацию. Помимо советских истребителей Су-27 и МиГ-29 над Киевом пролетели американские P-8 Poseidon и F-16, а также европейские Typhoon. В конце мероприятия в небо был поднят легендарный сверхтяжелый самолет Ан-225 «Мрия».