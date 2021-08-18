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Эксперты восстановили подробности катастрофы самолета Ил-112В, который упал под Москвой. Они рассказали, что все началось с появления поломок правого двигателя.

Летчики передали на землю, что двигатель «объят огнем». Они пытались отключить его и действовали по стандартным схемам, однако это не помогло предотвратить крушение. Интернет-ресурс «Военное образование» рассказывает, что пилоты действовали правильно – они отключили загоревшийся мотор, после чего пошли на разворот в его сторону. Но ситуацию осложняла продолжающаяся работа силового агрегата.

В результате при развороте возник сильный крен, исправить который летчикам не удалось. Буквально через 15 секунд самолет рухнул вниз, развернувшись вокруг своей оси. Очевидцы катастрофы рассказали, что на месте падения возник столб из огня и дыма.

В результате крушения самолета погибли все члены экипажа – бортинженер-испытатель 1 класса Николай Хлудеев, летчик-испытатель 1 класса Дмитрий Комаров и Герой России Николай Куимов. В ходе аварии они сделали все возможное, чтобы транспортник упал как можно дальше от жилых кварталов.

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