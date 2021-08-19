Специалисты АПЭК рассказали, что выборы в Госдуму могут закончиться по одному из двух сценариев. Первый предполагает сохранение 4-партийного парламента, а второй предусматривает вхождение депутатов из фракции «Новые люди».

В грядущих выборах собираются участвовать представители четырнадцати партий. Наиболее вероятный прогноз (70 процентов) указывает на то, что «Единая Россия» получит не менее 51 процента голосов, КПРФ – 16 процентов, ЛДПР – 10 процентов, а «Справедливая Россия» – 8 процентов. При этом явка избирателей составит около 40 процентов.

В этом случае в парламент не смогут попасть «Новые люди», так как наберут всего 2-4 процента. Однако, согласно второму прогнозу, вероятность которого составляет 30 процентов, им все же удастся пройти в Государственную Думу. Аналитики добавили, что коммунисты смогут улучшить свое положение в данном голосовании из-за усиления социальной напряженности в обществе.