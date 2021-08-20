Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Исследование, проведенное Всемирной организацией охраны здоровья, показало, что на территории бывшего СССР больше всего курящих остается в Грузии – около 60 процентов мужчин.

Второе место по этому показателю занимает Украина с результатом в 50,3 процента. Россия – на третьей позиции – 42,6 процента.

Больше всего женщин курит на Украине – 16%. Следом за ней разместились Россия – 13%, и Грузия – 7%.

Меньше всего жителей, страдающих от никотиновой зависимости – в Казахстане и Узбекистане. Причем там курят мало как женщины, так и мужчины.

Эксперт Наталья Торопова рассказала, что в европейских странах и США большинство курящих жителей перешли на альтернативные электронные устройства для доставки никотина. В России, Грузии, Казахстане и на Украине их приравнивают к обычным сигаретам, по-прежнему считая никотин канцерогеном. Хотя давно доказано научным путем, что заболевания, в том числе и онкологические, вызывают продукты горения табака, а не это вещество.

Вам может понравиться

В Госдуме прокомментировали мечту Зеленского о “шампанском в Крыму”

Чтобы выпить шампанского в Крыму, украинскому президенту Владимиру Зеленскому достаточно пройти все необходимые пограничные процедуры и въехать на полуостров как частное лицо. По-другому уже не получится, так как полуостров навсегда

Источник WSJ: Двух американских дипломатов в Германии сразил “гаванский синдром”

«Гаванский синдром» продолжает «косить» американских дипломатов, куда бы они не отправились. На этот раз одновременно два случая зафиксировано в Германии, где сотрудники посольства США вдруг оказались в больнице из-за этого

DARPA собирается разработать экраноплан с грузоподъемностью 100 тонн

Соединенные Штаты намереваются создать новый экраноплан, который сможет нести полезную нагрузку около 100 тонн. Управление исследовательских проектов при военном ведомства США (DARPA) сообщает, что данный летательный аппарат предназначен для устранения
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 20 августа – переменная облачность, до 20 °C | город Мытищи: погода, 20 августа – пасмурно, до 24 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 20 августа – переменная облачность, до 18 °C | Южно-Сахалинск: погода, 20 августа – небольшая облачность, до 25 °C | Королев: погода, 20 августа – пасмурно, до 30 °C | Подольск: погода, 20 августа – небольшая облачность, до 25 °C | Армавир: погода, 20 августа – небольшая облачность, до 29 °C |