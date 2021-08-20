Исследование, проведенное Всемирной организацией охраны здоровья, показало, что на территории бывшего СССР больше всего курящих остается в Грузии – около 60 процентов мужчин.

Второе место по этому показателю занимает Украина с результатом в 50,3 процента. Россия – на третьей позиции – 42,6 процента.

Больше всего женщин курит на Украине – 16%. Следом за ней разместились Россия – 13%, и Грузия – 7%.

Меньше всего жителей, страдающих от никотиновой зависимости – в Казахстане и Узбекистане. Причем там курят мало как женщины, так и мужчины.

Эксперт Наталья Торопова рассказала, что в европейских странах и США большинство курящих жителей перешли на альтернативные электронные устройства для доставки никотина. В России, Грузии, Казахстане и на Украине их приравнивают к обычным сигаретам, по-прежнему считая никотин канцерогеном. Хотя давно доказано научным путем, что заболевания, в том числе и онкологические, вызывают продукты горения табака, а не это вещество.