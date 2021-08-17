Эксперты рассказали об основных маршрутах беженцев из Афганистана, в случае если «Талибан» (террористическая группировка, запрещенная в РФ) решит открыть сухопутные границы.

Даниил Кислов, главред «Фергана», отметил, что на данный момент времени в Туркменистан, Узбекистан и Таджикистан сбегают только бывшие военнослужащие афганской правительственной армии. В этих государствах пока не регистрируют наплыва мирных жителей. Однако афганцы, которые сотрудничали с США, могут попробовать сбежать из страны через Иран, чтобы затем перебраться в Европу.

Согласно мнению Станислава Притчина, представителя РАН, беженцам удастся доплыть до европейских государств на кораблях. Однако вначале им нужно будет отправиться в соседние среднеазиатские страны. Он добавил, что пограничникам в этом случае будет трудно проверить прошлое этих людей, так как в Афганистане нет базы данных по террористам.