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Комплекс автоматического управления ядерного удара в ответ на атаку противника «Периметр» был создан еще при Советском Союзе. В нем используются межконтинентальные баллистические ракеты «Тополь», которые в случае уничтожения всего политического руководства РФ будут запущены посредством искусственного интеллекта.

Этот комплекс, который на Западе называют «Мертвой рукой», используется в России по сей день, рассказал военный эксперты Дмитрий Литовкин. Он разъяснил механизм срабатывания этой уникальной системы.

Если по РФ будет нанесен ядерный удар и руководство страны не сможет отдать команду на проведение ответной атаки, «Периметр» сработает автоматически. Он произведет пуск «Тополей» на европейской части России, а также на Дальнем Востоке. До того момента, пока эти ракеты не покинут территорию РФ, они будут подавать команды на запуск других боеприпасов, уцелевших после удара врага.

По словам Литовкина, в 2020 году РФ проверяла систему управления стратегическими силами и отработала именно такой сценарий работы комплекса «Периметр».

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