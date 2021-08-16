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Осенью и следующей весной во многих странах мира пройдут мероприятия в рамках «Крымской платформы». На них Киев будет называть Россию «захватчиком», а Крым – собственной территорией, что негативно скажется на РФ. Поэтому она зря не воспринимает серьезно подобные объединения, считает политолог Денис Денисов.

По его словам, «Крымская платформа» только выставляется как идея Украины, хотя на самом деле это не так. Киев лишь модерирует этот проект, приглашая другие государства и на каждом углу крича об «оккупации». На самом деле это чисто западный проект, который призван сделать все возможное, чтобы не дать России развиваться.

По мнению Денисова, многие политики совершенно верно предлагают вносить все государства, которые участвуют в мероприятиях «Крымской платформы», в список недружественных стран. Они открыто выступают против территориальной целостности РФ, поэтому заслуживают именно такого подхода.

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