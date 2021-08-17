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Роман Силантьев, российский культуролог и религиовед, объяснил, как «Талибану» (террористическая группировка, запрещенная в РФ) удалось так быстро захватить Афганистан.

Согласно его словам, хоть американцы и обучали правительственную армию, однако нельзя забывать о моральном состоянии войск. У многих афганцев пропала цель для сражения с боевиками. Когда в стране находились американские силы, то у них имелись перспективы с карьерным ростом и повышением зарплаты. Затем все это исчезло. Эксперт добавил, что в этой ближневосточной стране отсутствует сила, способная конкурировать с «Талибаном» (террористическая организация, запрещенная в РФ), поэтому воевать с ним никто не станет.

Специалист также отметил, что угроза со стороны афганских боевиков есть, но она может воплотиться в реальность только через 5-10 лет. Никто из них завтра не станет штурмовать Таджикистан или Узбекистан, так как им вначале необходимо восстановить порядок в собственной стране.

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