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В 2014 году 90 процентов личного состава украинской армии отказалось уезжать из Крыма на материк и перешли на сторону России. Такая же ситуация может повториться в случае полномасштабных боевых действий на Донбассе, уверен военный эксперт Игорь Коротченко.

Он заявил, что около 70 процентов военнослужащих ВСУ сейчас готовы перейти на сторону самопровозглашенных ДНР и ЛНР, подчиняться приказам из РФ и жить в одном государстве с Россией. В украинской армии, по мнению Коротченко, останутся только «упоротые» радикалы, которые готовы воевать ради войны.

Напомним, что с 2014 года, по словам бывшего главы военного ведомства Украины, ВСУ покинули 33 тысячи солдат. В настоящий момент в украинской армии царят упаднические настроения, а военнослужащие не видят никакого смысла воевать за интересы властей и олигархов, фактически управляющих страной.

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