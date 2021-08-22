Нынешняя администрация США сильно поторопилась выводить войска из Афганистана, уверен бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр. Он занимал этот пост на протяжении десяти лет с 1997 по 2007 годы и стоял у истоков афганской антитеррористической операции.

По словам Блэра, «идиотский политический слоган», который предполагает прекращение «бесконечных войн» сыграл с Америкой злую шутку. Все достижения в области прав человека и образования в Афганистане, которыми США могли бы гордиться, скорее всего будут быстро утрачены, так как движение «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) захватила власть даже до ухода всех военнослужащих США.

Также экс-премьер заявил, что действующее британское правительство обязано эвакуировать всех, кто сейчас находится в большой опасности на территории Афганистана, составить перечень действий и санкционных мер против талибов, которые будут внедряться сразу же после нарушения боевиками оговоренных с ними правил и требований.