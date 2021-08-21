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В то время как женщины в Афганистане оказались в ужасном положении из-за захвата страны талибами (представители движения «Талибан» – запрещенной в России террористической организации), дочь бежавшего за границу президента Ашрафа Гани живет в Соединенных Штатах и наслаждается жизнью.

Мириам Гани родилась в Бруклине, а в 2002 году начала карьеру художника. Также она является режиссером фильма о кинолентах, которые создавались при коммунистическом режиме, но так и не попали в прокат. Работы Мириам неоднократно появлялись на различных популярных площадках.

Она рассказала, что узнала о происходящем в Кабуле по телевизору. Сразу после этого она начала сбор пожертвований для афганцев и фондов, которые занимаются беженцами. Но в Афганистане говорят, что она ведет себя лицемерно, так как не имеет к этой стране никакого отношения. Также критикуют и её отца, который довел государство до плачевного состоянии.

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