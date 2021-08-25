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Финские аналитики заявили, что учения, которые Россия проводит неподалеку от границ страны, предназначены для отработки боевых действий против Североатлантического альянса. Один из экспертов – Юри Лавикайнен, – уверен, что Москва моделирует переход вооруженного столкновения в полномасштабную войну с применением ядерного оружия.

Учения «Запад-2021», которые должны начаться 10 сентября, идут с начала текущего года, уверены финские эксперты. На указанную дату запланирована лишь последняя фаза этих маневров.

На учениях, пишет еще один эксперт Симо Песу, Россия тестирует возможные варианты ведения войны против НАТО. Для ее Вооруженных сил регулярные конфликты с Альянсом являются довольно выгодными, так как они дают возможность постоянно тренировать армию для защиты свои границ, а также готовиться к полномасштабным боевым действиям.

Несколькими днями ранее глава Минобороны Сергей Шойгу заявлял, что агрессия НАТО по отношению к России не пройдет. Так как в ее распоряжении имеется все необходимое для защиты своих рубежей с моря, с воздуха и с земли. Заявления финских аналитиков показывают, что до них, наконец, дошли высказывания министра.

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