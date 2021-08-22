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Новый боевой модуль «Охотник, разработанный на челябинском предприятии «НПО Электромашина», поступил в серийное производство. В концерне Уралвагонзавод, в который входит компания-производитель, рассказали подробности о возможностях данного изобретения.

Первые пять модулей уже отправлены на предприятие «Ремдизель» для монтажа на броневики «Тайфун-К». «Охотник» представляет собой универсальное оборудование, которое оснащено тепловизором, лазерным дальномером, стабилизатором прицела, гироскопом и счетчиком боеприпасов. Также на него устанавливается и само оружие, которое выбирается в зависимости от особенностей конкретной задачи.

При этом взвод оружия для стрельбы осуществляется в автоматическом режиме, что дает возможность вести огонь по противнику на расстоянии. Дистанционное управление позволяет стрелку находиться в укрытии и не подвергать себя никаким рискам.

Стрельба из оружия модуля «Охотник» может вестись на скорости до 30 км/ч. Дальность поражения целей в данном случае составляет 1 километр. Всего в модуль заряжается до 250 патронов.

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