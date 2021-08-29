Диетолог Михаил Гинзбург в интервью телеканалу «Звезда» рассказал о популярных мифах о бананах.

Как отмечается, многие люди уверены в пользе этого фрукта. Специалист сообщил, что бананы действительно полезны, но примерно также, как и остальные фрукты. Однако они заметно более калорийны. Так, в среднем в банане в каждых 100 граммах фрукта на 20-30 калорий больше, чем в яблоках или апельсинах.

Высказался Гинзбург и насчёт убеждения о том, что бананы помогают преодолеть бессонницу. Если у человека бессонница из-за каких-либо внешних факторов, то бананы в этом случае ему не помогут.

Бананы, как отметил диетолог, полезны тем, что содержат нерастворимые пищевые волокна – целлюлозу и клетчатку. Но эти волокна в любом случае содержатся во всех фруктах и овощах.

Недавно специалисты дали рекомендации, как правильно употреблять арбузы. В частности, рекомендуется не есть арбуз на ночь.