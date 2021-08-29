читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Диетолог Михаил Гинзбург в интервью телеканалу «Звезда» рассказал о популярных мифах о бананах.

Как отмечается, многие люди уверены в пользе этого фрукта. Специалист сообщил, что бананы действительно полезны, но примерно также, как и остальные фрукты. Однако они заметно более калорийны. Так, в среднем в банане в каждых 100 граммах фрукта на 20-30 калорий больше, чем в яблоках или апельсинах.

Высказался Гинзбург и насчёт убеждения о том, что бананы помогают преодолеть бессонницу. Если у человека бессонница из-за каких-либо внешних факторов, то бананы в этом случае ему не помогут.

Бананы, как отметил диетолог, полезны тем, что содержат нерастворимые пищевые волокна – целлюлозу и клетчатку. Но эти волокна в любом случае содержатся во всех фруктах и овощах.

Недавно специалисты дали рекомендации, как правильно употреблять арбузы. В частности, рекомендуется не есть арбуз на ночь.

Вам может понравиться

Китайские эксперты восхитились новейшими боевыми кораблями России в Черном море

Новые российские корветы проекта 22160 поступают на вооружение ВМФ РФ с 2018 года. На протяжении трех лет флот получил уже три таких корабля. Авторы китайского портала Sohu, пишут, что это

Западные эксперты обнаружили отличия новой модификации ЗРК “Бук-М3” от предыдущей версии

Зенитно-ракетный комплекс «Бук-М3» претерпел изменения в сравнении с предыдущими модификациями, написали американские эксперты в издании Caesar. Они также отметили, что благодаря этому ЗРК стал еще более грозным видом вооружения. Версия

Российские беспилотники, показанные на форуме “Армия-2021”, не уступают западным аналогам

На форуме «Армия-2021» среди множества нового вооружения были представлены также новейшие российские беспилотники. Как было заявлено, они разрабатывались с использованием передовых технологий и являются образцами самой современной техники, ни в
  • Анна
  • 28.08.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 29 августа – небольшой дождь, до 14 °C | город Мытищи: погода, 29 августа – пасмурно, до 21 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 29 августа – небольшой дождь, до 14 °C | Южно-Сахалинск: погода, 29 августа – небольшой дождь, до 24 °C | Королев: погода, 29 августа – небольшая облачность, до 30 °C | Подольск: погода, 29 августа – небольшая облачность, до 24 °C | Армавир: погода, 29 августа – ясно, до 33 °C |