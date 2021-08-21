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В немецком информагентстве Die Welt отметили, что Соединенные Штаты теряют господство над мировым энергетическом сектором, переставая влиять на ценообразование и темпы поставок нефти и газа.

Согласно словам экспертов, чуть больше года назад нефть марки WTI продавалась по отрицательной цене, то есть деньги получали те, кто покупал ее, а не продавал. Сейчас же баррель «черного золота» оценивается в 70 долларов. Подобная стоимость негативно влияет на рост американской экономики, поэтому Вашингтон начал терять свое влияние на другие страны.

Аналитики добавляют, что Дональд Трамп экс-президент США, решил сделать ставку на традиционные виды топлива, а Джо Байден, действующий американский лидер, напротив, развивает альтернативную энергетику. Его действия могут привести к тому, что вся экономика страны к 2050 году станет углеродно-нейтральной, из-за чего она больше не сможет оказывать давление на рынки нефти и газа.

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