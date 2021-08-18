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Вывод американских войск из Афганистана спровоцировал не только приход к власти талибов (представители движения «Талибан» – запрещенной в России террористической организации), но еще и экономический кризис. Жители страны оказались перед угрозой безработицы и безденежья, рассказал глава Центра диаспор Афганистана в РФ Гулам Мухаммад Джалал.

Он отметил, что переводчики, персонал и другие люди, которые сотрудничали с американской миссией, сейчас остались без работы. И это несколько десятков тысяч человек.

По словам Джалала, они бы и не против попасть в Россию, но такой возможности пока просто не существует.

Российский экономист Рубен Еникополов считает, что такое количество людей Россия и не готова принять. Вполне вероятно, какая-то часть афганцев все же переедет в РФ, но они столкнутся с серьезными проблемами языкового барьера.

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