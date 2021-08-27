Замглавы Минобороны Андрей Картаполов заявил, что Сирия вполне может примкнуть к Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Он также отметил ряд проблем, с которыми САР может столкнуться на этом пути.

Картаполов пояснил, что устав ОДКБ не запрещает присоединение Сирии к организации. Она в настоящий момент не может выполнить лишь одно условие – принять участие в в наполнении бюджета, так как свободных средств у нее просто нет.

Еще одна проблема обнаружилась в статье 3 документа, которая гласит, что все страны ОДКБ совместными усилиями обеспечивают защиту территориальной целостности и суверенитета тех государств, которые участвуют в каком-либо конфликте. В Сирии в настоящий момент находятся сразу две армии, оккупирующие ее территорию – это Соединенные Штаты и Турция.

США, по мнению экспертов, скоро могут вывести войска, так как они уходят из Ирака. Турция же вполне подходит на роль «камня преткновения». Она надежно окопалась в Сирии и вряд ли так просто уйдет.

Получается, что в настоящий момент на территории САР находится оккупационная армия, которая угрожает территориальной целостности и суверенитету страны. Следовательно, она не может войти в число участников ОДКБ. Эксперты, пришедшие к такому выводу, интересуются – если заранее известно, что вступление Сирии в организацию невозможно, то зачем замминистра обороны вообще поднимал этот вопрос.